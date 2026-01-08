¿Qué mujeres son aptas para una reconstrucción mamaria? Cirujana explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La médica y cirujana plástica reconstructiva, Marcela Sánchez, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para conversar sobre la importancia y las opciones de la reconstrucción mamaria tras el cáncer u otras condiciones médicas.

Según la especialista, la reconstrucción mamaria no es exclusiva de pacientes con cáncer; también aplica para casos de quemaduras, ausencias congénitas del seno o cirugías estéticas fallidas.

Sánchez explicó que existen dos caminos principales: el uso de prótesis y mallas biológicas, o el uso de tejido propio, siendo esta última una opción más compleja, pero con resultados más naturales y permanentes a largo plazo, especialmente en pacientes que requieren radioterapia.

También cabe destacar que el cáncer de seno no es exclusivo de las mujeres, pues el 1% de los casos ocurre en hombres.

La doctora alertó sobre cuatro señales del cancer de Seno para los hombres, como lo son, el hundimiento del pezón, secreciones, aparición de masas o asimetrías visibles frente al espejo. “El tejido mamario en hombres es muy pequeño, pero ante cualquier alteración es vital consultar a tiempo”, señaló Sánchez.

La experta subrayó que en Colombia la reconstrucción mamaria es un derecho cubierto por el sistema de salud, permitiendo que mujeres de todos los estratos accedan a este procedimiento reconstructivo.

De igual manera, la cirujana también recomendó un cuidado estricto de las cicatrices mediante el uso de láminas de silicona, hidratación y masajes, recordando que la genética y una nutrición alta en proteínas son fundamentales para una recuperación exitosa.

