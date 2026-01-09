Jhon Arias, ¿de regreso a Brasil?: Palmeiras buscaría su fichaje

Jhon Arias durante un encuentro con el Wolverhampton ante el Brighton & Hove Albion por Premier League en octubre de 2025. FOTO: Michael Regan/Getty Images

Uno siempre vuelve a donde fue feliz, dice el famoso dicho, y tal parece que ese podría ser el caso de Jhon Arias, actualmente en el Wolverhampton de la Premier League, equipo al que pertenece desde el pasado mes de julio.

El oriundo de Quibdó podría volver a Brasil, algo que se informa desde dicho país y que podría tener sentido, teniendo en cuenta que Arias buscaría tener más rodaje de cara a la próxima Copa del Mundo, además de buscar una liga más competitiva ante un eventual descenso de los Wolves a la Segunda División de Inglaterra, más conocida como Championship.

El medio ‘Globo Esporte’ es el que ha informado que el Palmeiras, uno de los clubes más tradicionales de Brasil y reciente finalista de la Copa Libertadores 2025, buscaría su fichaje de cara al Brasileirao 2026 y la Libertadores.

Cabe recordar que Palmeiras no es campeón de liga desde 2023.

“Palmeiras negocia el fichaje de Jhon Arias, ex del Fluminense y actualmente jugador del Wolverhampton de Inglaterra. El centrocampista colombiano es un objetivo del Palmeiras, que ya intentó ficharlo a principios del año pasado” comentó, Globo Esporte.

“Las conversaciones entre Palmeiras y Jhon Arias aún están en sus primeras etapas, pero el club pretende hacer esfuerzos para ficharlo, aprovechando la situación del Wolverhampton, serio candidato a descender a la segunda división inglesa”, finalizó diciendo el medio brasileño.

¿Qué estadísticas tiene Jhon Arias en su etapa en el Wolverhampton?

Hasta el momento, Jhon Arias ha disputado, 22 encuentros con los ‘Wolves’, siendo titular en 15 oportunidades, 13 de estos en Premier League.

El caucano ha aportado un gol al club de West Midlands, este anotado hace unos días en la victoria de su club 3-0 ante el West Ham como local el pasado sábado 3 de enero.

