Procuraduría llama a juicio a dos exsecretarios de Caldas por irregularidades en contratación

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a dos exsecretarios de Caldas por presuntas irregularidades en contratación.

Se trata de los exsecretarios de Integración Social, Jorge Alberto Tovar, y de Hacienda, Jaime Alberto Valencia. Los exfuncionarios serán llevados a juicio disciplinario para que respondan por la presunta contratación indebida de dos ediles de Manizales para que prestaran actividades adicionales mediante prestación de servicios.

Según la investigación, los ediles -quienes también irán a juicio- identificados como Lorena Aristizábal Cardona y Gustavo Adolfo Restrepo, suscribieron los contratos a pesar de que estaban inhabilitados para prestar servicios con el estado, en vista de su rol público como miembros de corporaciones públicas.

“El ente de control indicó que con el aparente descuido de sus funciones y la afectación de sus deberes los disciplinables pudieron vulnerar el principio de moralidad” señaló el Ministerio Público.

De acuerdo con el ente de control, en los cuatro casos se calificó la presunta conducta de manera provisional como “falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave”.