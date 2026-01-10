El Crystal Palace de Daniel Muñoz, eliminado por el Macclesfield de 6° división en FA Cup

Jugadores del Macclesfield Town celebran un gol ante el Crystal Palace por la FA Cup 2025-26. FOTO: Martin Rickett/PA Images via Getty Images / Martin Rickett - PA Images

El modesto Macclesfield FC, que milita en sexta división del fútbol inglés, protagonizó este sábado 10 de enero una gesta al eliminar al vigente campeón de la FA Cup, el Crystal Palace de la Premier League, al que derrotó por 2-1.

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, en el césped no se vio la diferencia de nivel entre el 13er clasificado de la poderosa Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

Dirigido por John Rooney, hermando del que fuera estrella de fútbol inglés Wayne Rooney, el club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un tiro libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson al minuto 43.

El guardameta argentino del Crystal Palace, Walter Benítez, volvió a recoger el balón de su portería tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts al minuto 60.

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar “¡Queremos tres!”, pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino de falta directa sobre el final al 90′.

Sin embargo, el equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Mánchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

“No pensaba que fuera posible, pero es la demostración de que todo es posible en un día”, declaró Rooney tras la gesta, considerada ya por la presa inglesa como la mayor sorpresa de la historia de un torneo creado en 1871.

“No tengo explicación de lo que se ha visto hoy. En este tipo de partidos, sinceramente, no necesitas tácticas, no necesitas un entrenador. Creo que si simplemente demuestras de lo que eres capaz y tienes un poco de orgullo, entonces rindes de otra manera, pero hoy nos faltó todo”, declaró por su parte el técnico del Palace, Oliver Glasner, que presentó un equipo que incluyó a los internacionales ingleses Marc Guehi y Adam Wharton.

El pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud al pitido final y, en ella se encontraba el propietario del club, Robert Smethurst, empresario local artífice del cuento de hadas.

El Macclesfield FC nació hace cinco años sobre las cenizas del Macclesfield Town, un club de quinta división en quiebra.

Los Silkmen empezaron en el noveno peldaño del fútbol inglés en la temporada 2021-2022 y han logrado tres ascensos en cuatro campañas desde entonces.

