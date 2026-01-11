¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez? Alcalde de Paipa entregó detalles

El cantante de música popular, Yeison Jiménez, murió este sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido a las 4:00 de la tarde en el municipio de Paipa, sector Romita. En la aeronave viajaba el artista, tres de sus músicos, el piloto y el copiloto.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de W Radio el alcalde de Paipa, Germán Camacho, quien confirmó la muerte de los seis ocupantes.

“Podemos confirmar que los seis ocupantes de la aeronave, una avioneta privada que estaba despegando del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa. Prácticamente el accidente se presenta en la vereda Romita, que está ubicada en la cabecera de la pista. Lamentablemente se confirma por todas las fuentes oficiales el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, con algunos de sus músicos y el piloto”, afirmó el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho.

De acuerdo con el mandatario de los paipanos, las investigaciones sobre las causas del accidente las están adelantando las autoridades competentes.

“En este momento no tenemos información alguna de las posibles causas del accidente, nos hemos comunicado con el director aquí del aeropuerto Juan José Rondón, y que ya está esperando la misión que viene del Aerocivil para hacer todo lo pertinente y verificar las posibles causas. Hay un video que está circulando donde, al parecer, en la pista no se alcanza a levantar, a elevar. Es que, realmente, la vereda está en la cabecera de la pista, pero, pues, seguramente, ya será información oficial que nos de la Aerocivil”, añadió.

Escuche la entrevista completa en W Radio:

