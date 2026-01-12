ELN propone un acuerdo nacional de cara a las elecciones de Congreso y presidenciales

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo un llamado a un “acuerdo nacional”, tras una serie de hechos recientes en Venezuela que podrían comprometer su estructura y en medio del distanciamiento que mantiene con el Gobierno colombiano para reanudar los diálogos de paz.

En un comunicado, el ELN aseguró que en Colombia “se agudiza la confrontación política frente al proceso electoral del primer semestre”, en el que se elegirá un nuevo Congreso y al presidente de la República, contexto que la organización considera una oportunidad para discutir salidas a la crisis que atraviesa el país.

El grupo insurgente propuso “construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de siete décadas”, con el fin de que Colombia pueda proyectar su futuro “en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”.

El ELN señaló que la actual campaña electoral constituye “una oportunidad para debatir esta propuesta”, de tal manera que, con el inicio del próximo gobierno, se aborde la construcción de dicho acuerdo. Entre los propósitos esenciales planteados están “consensuar una verdadera política de soberanía nacional y popular” y erradicar “la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo”.

Asimismo, la guerrilla planteó la necesidad de “construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades”, avanzar en la “protección de los ecosistemas y la transición a energías limpias”, y desarrollar “un plan para superar el narcotráfico con las comunidades”.

Este pronunciamiento se produce en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc son señalados como los principales responsables de la confrontación armada. A un año del recrudecimiento del conflicto, la violencia deja decenas de muertos, desplazamientos masivos y un profundo deterioro de las condiciones de seguridad y de vida de la población civil.

