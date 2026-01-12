Groenlandia no acepta “bajo ningún concepto” el deseo de EE.UU. de apropiarse de la isla

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. FOTOS: Getty Images

Groenlandia no acepta “bajo ningún concepto” el deseo estadounidense de apoderarse del vasto territorio ártico e intensificará sus esfuerzos para garantizar que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN, declaró su gobierno este lunes 12 de enero.

“Estados Unidos ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia. El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto”, indicó un comunicado.

La semana pasada, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido emitieron una declaración conjunta expresando su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las acciones de Trump.

“Ante la postura muy positiva adoptada por seis países miembros de la OTAN con respecto a Groenlandia, el gobierno groenlandés intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se integre en el marco de la OTAN”.

El gobierno de Jens-Frederik Nielsen enfatizó que Groenlandia pretende “permanecer siempre como parte de la alianza de defensa occidental”.

El domingo Donald Trump reiteró que Estados Unidos se apoderaría del territorio “de una forma u otra”, afirmando que “necesita un título de propiedad” y antes había reconocido que podría tener que elegir entre preservar la integridad de la OTAN o controlar el territorio danés.

