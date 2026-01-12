Usuarios de la Nueva EPS denuncian emergencia nacional por fallas en entrega de medicamentos

Entrega de medicamentos y al lado el logo de la Nueva EPS (Foto: Getty Images)

La crisis en la dispensación de medicamentos de la Nueva EPS sigue creciendo, luego de múltiples denuncias elevadas por presidentes de asociaciones de usuarios, quienes alertaron sobre incumplimientos reiterados y un trato que vulnera la dignidad de los pacientes.

La situación fue corroborada durante las visitas de veeduría, realizadas en varias farmacias dispensadoras, donde se evidenciaron retrasos prolongados y una atención deficiente.

Según la Delegada Nacional y Representante de los Usuarios ante la Junta Directiva, Amparo Velásquez “los afiliados enfrentan obstáculos constantes para acceder a los medicamentos prescritos, un derecho fundamental que debió garantizarse sin trámites adicionales ni súplicas”.

En la declaratoria de emergencia afirman que, en varios puntos de dispensación, los usuarios fueron obligados a radicar fórmulas y esperar hasta diez días hábiles para recibir tratamientos esenciales, situación que puso en riesgo la continuidad de los procesos médicos.

La emergencia comprometió directamente a diversos gestores farmacéuticos contratados por la Nueva EPS en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta, Boyacá, Quindío, Norte de Santander y otras regiones del país. En todos los casos denunciados, se reportaron fallas logísticas, deficiencias en la atención y una dispensación inadecuada de medicamentos.

La Representante de los Usuarios expresó su rechazo frente a estas afectaciones de alcance nacional y manifestó solidaridad con la protesta de asociaciones y afiliados, al considerar legítima su indignación.

Señaló que la situación impacta de forma directa la continuidad de los tratamientos, el acceso oportuno a medicamentos esenciales, la eficiencia del sistema de dispensación y el derecho fundamental a la salud.

Ante este panorama, solicitó a la Nueva EPS la realización de una reunión urgente en Bogotá con los 22 delegados regionales, con la presencia del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la intervención de la entidad, en un plazo no mayor a diez días calendario.

Finalmente, exhortó a las organizaciones de usuarios y delegados regionales a actuar de manera unida para exigir el respeto y la protección de los pacientes.

Le puede interesar: Procuraduría pide a la intervenida Nueva EPS medidas urgentes para garantizar atención a usuarios