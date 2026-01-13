¿Cuál es el próximo lunes festivo en Colombia para el 2026? Serán más de dos meses sin feriados

En Colombia, los días feriados son de los más esperados en el año, ya que son temporadas ideales para descansar, compartir en familia o conocer nuevos destinos turísticos, ya que son días de descanso para algunos trabajadores.

Asimismo, durante lo que queda del mes de enero y el mes de febrero no habrá días festivos, por lo que ha surgido la duda de cuándo se disfrutará el próximo feriado que, además, será un día lunes, lo que significa que se unirá con el fin de semana anterior para otorgarle a las personas un descanso más largo. Por esa razón, aquí le contamos cuándo será y qué se celebra en dicha fecha.

¿Cuándo será el próximo festivo y qué se celebra?

De acuerdo con el calendario de festivos para el 2026, el próximo día festivo será el lunes, 23 de marzo, fecha en el que se conmemora el Día de San José, por lo que faltan más de dos meses para este día feriado. Si bien el Día de San José se celebra internacionalmente el 19 de marzo, en Colombia se trasladó para el día 23.

Estos son los otros festivos que tendrá el 2026

Además del 23 de marzo, aquí le dejamos los próximos días festivos que los colombianos podrán disfrutar este año: