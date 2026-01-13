Liverpool goleó 4-1 al Barnsley y avanzó a cuarta ronda de la FA Cup

Hugo Ekitiké celebra su gol ante el Barnsley por la FA Cup 2025-26. FOTO: Liverpool FC/Liverpool FC vía Getty Images / Liverpool FC

El Liverpool no tuvo problemas para asegurar su clasificación a la cuarta ronda de la FA Cup, al imponerse 4-1 ante el modesto Barnsley, de la tercera división, este lunes 12 de enero en Anfield.

Aun así, los Reds se tomaron su tiempo para sentenciar, ya que el marcador seguía 2-1 a menos de diez minutos del final.

En la primera parte, el húngaro Dominik Szoboszlai abrió el marcador con un disparo limpio al minuto 9.

Pero después de que Jeremie Frimpong doblara la ventaja en el minuto 36, el propio internacional húngaro cometió un error en su propia área, ofreciendo en bandeja con un taconazo fallido el descuento a los visitantes al 40′.

En la segunda parte, Arne Slot dio entrada a varios titulares habituales y el Liverpool acabó por golear gracias a su dúo de recién ingresados, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

El francés, con una sutil dejada, dio una asistencia a Wirtz para que anote al 84′, quien luego le devolvió la gentileza para anotar al 90+4′.

La mayor sorpresa de estos treintaidosavos de final se produjo el sábado con la eliminación del vigente campeón, el Crystal Palace de Daniel Muñoz, ante el modesto Macclesfield FC, que milita en sexta división.

Observe el resumen de la victoria del Liverpool ante el Barnsley por la FA Cup:

