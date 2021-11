“A diferencia de Polo Polo, yo sí trabajo”: Beto Coral

En Sigue La W estuvieron varios influenciadores como Natalia Bedoya, José Alberto Tejada y Beto Coral para hablar acerca del trino realizado por Daniel Samper, en el que critico a estos personajes digitales por lanzarse a la política.



“Qué cantidad de influenciadores que están sacando las uñas para las próximas elecciones: no ejercían ningún tipo de periodismo de opinión: eran en realidad militantes, vulgares políticos con aspiraciones electorales que al fin ahora salen del clóset”, escribió Ospina en Twitter.

Durante la entrevista, se le preguntó a Beto Coral por el activista Miguel Polo Polo, pues tienen muchas similitudes en su trabajo y lo único que los diferencia es su ideología política, y si estaría dispuesto a compartir el Congreso con personas como él, a lo que respondió.



“Este debate es a favor de él, él tiene derecho a participar en política. Que me diferencia de él, pues que yo trabajo… Acá en Estados Unidos trabajo a diario, soy conductor de Uber, he lavado platos, he cargado bultos, he parqueado carros, he entregado volantes, etc”, aseguró.

También, Coral señaló cuál es, para él, la estrategia que usa Polo Polo para ser exitoso en redes sociales: “Es válido la estrategia de él y es ser el bufón de todos. Esa es la razón por la cual tiene tanto auge. Su táctica es hablen de mí no importa si bien o mal”.



“Él (Polo Polo) dice que yo me hice famoso gracias a él, pero no, yo creo que me hice famoso por Álvaro Uribe cuando me demandó en una corte al sur de Florida”, concluyó Beto Coral, quien agregó que espera poder debatir con el activista en el Congreso.