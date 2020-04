A los jóvenes no les interesa la información: Yamid Amat, desde El Encierro

Para hablar sobre el periodismo en Colombia, sin duda un referente para hacerlo es Yamid Amat Ruíz. Y es que en palabras de Alberto Casas, se trata de “el mejor preguntador que ha tenido Colombia. Seguramente, el colombiano más influyente desde las últimas décadas del siglo pasado”.

Yamid Amat nació en Bogotá y estudió en Tunja. Fue lo más personal de lo que habló durante El Encierro. ¿Por qué? – Yamid está seguro de que a la gente no le interesa la vida privada de las demás personas, sino que le interesan otras cosas.

“El país ha avanzado demasiado en eso, se ha vuelto mucho más profundo, más analítico. No es tan superficial. Date cuenta cómo se están imponiendo las revistas de pensamiento, no solamente las colombianas, sino también las pocas que llegan del exterior”, explica.

Con base en esta convicción, Yamid Amat planteó un tema crucial y sobre el cual considera es importante hablar: la inexistencia de diarios impresos internacionales en Colombia.

“Traten de conseguir en cualquier librería, o lugar donde vendan revistas, una internacional. No las hay. No entiendo por qué. Si uno quiere leer El País impreso -de Madrid-, tiene que meterse necesariamente a la web para ver su página digital. Pero El País impreso, que tú quieres ver, tocar y oler; que tú como periodista quieres palpar, no lo consigues”, indica Amat.

Esta situación aplica para cualquier periódico de otro país. “Colombia está inexplicablemente cerrada a los diarios impresos del mundo. No se consiguen. Ni siquiera en el aeropuerto, en donde la librería de El Dorado los tenían, ya no existen”.

Adicional a esta crítica, Yamid Amat asegura que hay algo peor: “si tú te suscribes al diario El País, de Madrid; o al Clarín, de Buenos Aires; o al diario El Mercurio, de Chile; o La Prensa, de Ecuador o Perú, la suscripción te llega al mes. Es un asunto inexplicable y absurdo”.

“No digo que no haya ocurrido el fenómeno del internet, pero para quienes nos formamos al margen de la digitalización, uno vive añorando el olor a papel, el color de la impresión, decidiendo lo que uno quiere leer o no”, reflexiona el periodista.

Las plataformas digitales han cambiado las dinámicas en que las audiencias acceden a la información. Alberto Casas defiende la tesis de que a los jóvenes no les interesa todo el periódico, sino una parte. Teoría que contradice Yamid Amat.

“¿Sabe qué es lo más grave? A los muchachos, a la gente joven –entre los 14 y 30 años- no les interesa la información, para nada, viven en un mundo totalmente distintos”, asegura Amat.

Finalmente, Yamid Amat y Alberto Casas conversaron sobre la salida de Daniel Coronell de la Revista Semana, quien dijo haber sido notificado mediante un mensaje enviado por Whatsapp.

Yamid, sorprendido por la noticia, dijo “no poder opinar nada distinto de que el artículo 20 de la Constitución de esta República consagra la libertad de pensamiento y la libertad de prensa. Y todo lo que se haga para silenciar a un periodista, para aplicar censura es inconstitucional, hablando en materia legal”.

Escuche aquí los programas de El Encierro con Florence Thomas y Juan Gossaín