Las anécdotas de Juan Gossaín, desde El Encierro, con Alberto Casas

En El Encierro del lunes 30 de marzo, Alberto Casas Santamaría conversó con el escritor y periodista Juan Gossaín.

“Entonces, logré salir de la cabina y ahora me reciben en El Encierro”, fue la primera frase de Juan Gossaín Abdallah, un hombre a quien Alberto Casas define como la prueba de la ley ‘Garcíamarquiana’ de cómo la realidad supera a la ficción.

Una de las primeras anécdotas tuvo que ver con la ‘antesala del encierro’. Sobre cómo Juan Gossaín padre se encerró en su casa y Bertha Abdallah, su madre, se lavaba las manos 400 veces al día.

“Empezando por las manos, es como si mi madre hubiera anticipado las precauciones para el coronavirus, al lavarse las manos con agua y jabón 400 veces diarias. Ese es uno de los hechos más curiosos que he visto en la vida. Una mezcla entre realidad y ficción”, relató Gossaín.

Sobre el encierro de su padre en casa, resumió: “estaba, mire usted la otra afición, dedicado a leer el diccionario de la lengua española. Mi padre llegó de Líbano, junto con quien sería su suegro posteriormente, llegaron juntos, eran primos, y no sabían una palabra del español”.

Su familia llegó a San Bernardo del Viento, un municipio en Córdoba. Este pueblo se convertiría en su manera de romper el hielo el día que conoció a Gabriel García Márquez.

“Sería el año 1.962-63. Yo tendría unos 13 años, y era estudiante interno en Cartagena, en el colegio de la Esperanza, cuando inventaron el Festival de Cine de Cartagena, que todavía existe gracias a Dios, lo inventó don Víctor Nieto. En ese momento en el internado, ya aficionado a la lectura, encontré un libro de un escritor desconocido colombiano llamado Gabriel García Márquez. Ese libro acababa de ganar el premio nacional de novela, se llama ‘La mala hora’. Lo leí y me encantó. Cuando me entero que el autor viene a Cartagena al festival de cine a presentar su película ‘Tiempo de morir’, me volé del internado para ir a ver la película”, recuerda Gossaín.

Una vez en el Circo Teatro de Cartagena, mientras veía la película, escucha cómo uno de los personajes menciona a San Bernardo del Viento. “Yo casi me desmayo en la silla del teatro. Cuando termina la película, alguien me dice, ‘el señor que está ahí sentado es García Márquez’. Yo me acerqué y le dije, ‘¿por qué menciona usted a mi pueblo en su película? Me ha emocionado mucho’. ‘Porque me ha parecido siempre un nombre muy bello y quería usarlo’, me respondió. Desde ese día Gabriel García Márquez y yo fuimos amigos”.

Juan Gossaín cuenta que se levanta muy temprano a escribir. Si no tiene qué escribir, igual se levanta a limpiar los libros para no perder la costumbre. "Tengo como 500 páginas de apuntes literarios. ¿Verán la luz algún día? Un escritor nunca sabe eso", concluye.

