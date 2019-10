¿”Abogángster” o “abohámster”? La explicación del abogado Diego Cadena

El abogado Diego Cadena, luego de dar su declaración en la Corte sobre el supuesto caso de manipulación de testigos que vincula al expresidente Álvaro Uribe, habló por primera vez en La W respecto a este tema.

Una de las preguntas tuvo que ver con cómo Diego Cadena terminó especializándose en trabajar como abogado de mafiosos, si es cierto que tiene un jet privado y cómo consiguió su fortuna.

“Los medios de comunicación especulan, dicen, me califican como abogado de ciertas personas. Primero, es un derecho constitucional que ellos tengan un abogado (…). Uno de los abogados de Trump me dijo: ‘yo no entiendo en su país por qué estigmatizan los abogado de esa forma. Yo era abogado de Trump y al mismo tiempo defendía un jefe de la mafia rusa en Nueva York, y eso aquí es lo más normal del mundo'”, respondió Cadena.

Sobre el avión, aunque no consideró relevante profundizar, sí dijo que en ocasiones se desplaza en un jet privado.

Una de las respuestas que más curiosidad causó fue la de por qué se autodenomina “abogángster”.

Cadena respondió: “eso fue una conversación con una excompañera sentimental donde, jocosamente estábamos hablando de eso, y aprovechó un periodista para extraer una conversación jocosa con una compañera sentimental de la época para volverlo motivo de burla ante todo un país”.

Según cuenta el abogado Cadena, el término nació de un hámster, el animal. “Le regalé un hámster a la novia que tenía en esa época (…). Ella me decía que estaba feliz con el hámster, pero que ella quería a su 'abohámster'. Eso es una estupidez, nada que ver”.