Advierten posibles irregularidades en cuentas de campaña de De la Calle

Fuentes en el Consejo Nacional Electoral le aseguraron a La W que en el despacho de los magistrados de ese tribunal reposa un borrador de ponencia del consejero Pedro Felipe Gutiérrez en el que se advierten posibles irregularidades en los gastos de campaña del ex candidato liberal, Humberto de la Calle, por lo que se pide abrir investigación y formular cargos.

En el documento se advierten posibles inconsistencias en soportes por $4 mil millones, presentados ante las autoridades electorales para justificar los gastos de la campaña presidencial.

Aún no se toma una decisión al respecto, pues la ponencia aún no ha sido radicada oficialmente ni incluida en el orden del día de la Plenaria del CNE para su discusión y posterior votación; sin embargo, las sanciones podrían implicar multas y la devolución de dinero no justificado en las cuentas.

De acuerdo con el portal Cuentas Claras, De la Calle reportó ingresos por $1.586'787.881 y gastos por $ 10.616'239,595; además, se registraron anticipos por $6.598'628.518.

En la primera vuelta presidencial, el ex jefe negociador del Gobierno en La Habana logró cerca de 400 mil votos. Para la segunda vuelta, el Partido Liberal decidió apoyar a Iván Duque, mientras que el candidato De la Calle decidió votar en blanco.