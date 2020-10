Airbnb pide un año de adecuación para cumplir con la nueva Ley del Turismo

Mediante un comunicado, Airbnb pidió un plazo de adecuación de por lo menos 12 meses para la implementación de la actualización de la Ley del Turismo, proyecto que se discute actualmente en el Congreso. Y con el objetivo de que "tanto usuarios como plataformas puedan cumplir con los requerimientos necesarios, una vez que se tengan reglas secundarias claras y de razonable cumplimiento".

Explica la plataforma que la nueva Ley del Turismo regirá inmediatamente una vez sea publicada en el Diario Oficial, lo cual obligará a todas las plataformas a eliminar todos los espacios que no cuenten con el registro nacional de turismo. “En caso de no contar con un periodo de adaptación, tanto para las plataformas como para los anfitriones, miles de colombianos se verán afectados ya que no podrán continuar disfrutando de los beneficios que estas plataformas les ofrecen actualmente", resalta Airbnb.

Y agrega que esto generará un duro golpe al emprendimiento colombiano en el sector turismo, y afectará directamente la calidad de vida de los colombianos que hoy obtienen un ingreso extra al compartir sus espacios, según explicó Carlos Olivos, vocero de la empresa.

Para la aplicación esta normativa en trámite presenta un riesgo de privacidad de información al no detallar el tipo de información de usuarios a compartir con autoridades, además de no considerar modelos de plataformas con operaciones globales provocando incumplimiento de regulaciones de privacidad a nivel internacional.

La firma informó que ya ha trabajado en otras legislaturas en un proceso de registro de la mano de las autoridades, como fue el caso de Seattle en donde la aplicación trabajó en conjunto con autoridades para la implementación de una regulación con un proceso de registro de anfitriones.