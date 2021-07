Alfredo Rangel descartó el cierre de la Embajada de Colombia en Nicaragua

En diálogo con La W, el embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel, habló sobre el llamado a consultas que le hizo el Gobierno por la grave crisis política que atraviesa ese país.



El diplomático explicó que en Nicaragua hay una restricción de las libertades políticas, de los derechos individuales y una persecución abierta contra los sectores de la oposición, los periodistas y los líderes sociales.



Y a pesar de que en unos meses habrá elecciones generales, Rangel aseguró que “no hay condiciones para que ese proceso sea abierto, transparente y democrático”.



Incluso, señaló que han sido encarcelados los siete principales candidatos de la oposición para impedir su participación en las elecciones.

Aún así, aclaró que no se ha contemplado el cierre de la Embajada de Colombia en Managua.



“Esa no es una opción que se haya examinado, no está sobre la mesa, esperamos mantener unas relaciones diplomáticas normales con el Gobierno de Nicaragua pero sí seguir expresándole nuestra preocupación por ese tipo de actuaciones sistemáticas en contra de la oposición y de las garantías democráticas para el pueblo nicaragüense”, dijo.



Además, informó que hay un equipo consular que seguirá atendiendo a los colombianos que residen en ese país.

