Alias ‘Antonio Medina’, disidente de las Farc, arremete contra Nicolás Maduro

La W conoció un audio en el que Ómar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, quien es cabecilla principal de la estructura 28 de las disidencias de las Farc que actualmente delinquen en Venezuela cerca del departamento de Arauca, rechaza las políticas del presidente Nicolás Maduro.

En el audio, el disidente indica que las acciones lideradas por el presidente del vecino país han llevado a que militares venezolanos, según él, “asesinen, bombardeen, violen y cometan numerosos delitos” contra la población civil. Esto, según ‘Antonio Medina’, ha generado la migración de cientos de personas al territorio colombiano por el municipio de Arauquita.

Llama la atención que, en el audio, el disidente de las FARC reconoce hasta la labor del Ejército colombiano en medio del conflicto armado actual.

“Este es el propio fascismo de la revolución de Maduro 2021. Esto no es revolución, esto es los propios nazis, estos no tienen vergüenza. Yo me explico a los muchachos y a la gente civil que llevo peleando con el Ejército colombiano mucho tiempo, pero ellos saben de Derechos Humanos, nunca agraden a cualquier miembro que decida entregarse, a diferencia del Ejército venezolano que llega hasta matar a menores y sus propias familias (sic)”, indicó el cabecilla de las disidencias de las FARC.