Amanezca bien informado con La W este 4 de noviembre

Se hunde proyecto que buscaba legalizar el consumo recreativo de la marihuana

Nuevamente en el Congreso se hunde una iniciativa que buscaba reglamentar el consumo recreativo de la marihuana en el país. El proyecto, cuyos principales autores fueron los representantes liberales Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri, sufrió una ponencia de archivo liderada por una mayoría, que incluso incluyó miembros del Partido Liberal. La votación fue apabullante: 102 votos a favor del archivo contra 52.

Aurelio Iragorri renuncia a la dirección del Partido de la U

En reunión con la bancada de senadores y representantes del Partido de la U, el exministro Aurelio Iragorri renunció a la dirección de ese partido político. “Me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”, aseguró Iragorri en su carta de renuncia.

Colombia registra 6.136 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 31.847

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.099.392 casos de COVID-19, con 6.136 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 31.847, con 177 decesos en las últimas 24 horas, de los cuales 154 pertenecen a días anteriores. Los recuperados ya son 9993.877. Se procesaron 38.233 pruebas (PCR: 26.108 y Antígenos: 12.125).

Gobierno se reunirá permanentemente con la Colombia Humana para atender amenazas

La ministra del Interior, Alicia Arango, encabezó una reunión con líderes de la Colombia Humana y del MAIS para revisar la situación de seguridad de sus militantes, a propósito de los recientes asesinatos. La ministra manifestó la preocupación del Gobierno por las amenazas de muerte que han recibido varios miembros de los partidos políticos y anunció acciones para protegerlos.

Gobierno pide al partido Farc reconocer los atentados contra Vargas Lleras ante la JEP

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, se pronunció sobre la carta que le envió Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, al expresidente Juan Manuel Santos, donde reconoce la autoría de las extintas Farc en los atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El llamado que les hizo a los excombatientes es a contar dicha versión ante la Justicia Especial para La Paz.

Críticas de Cambio Radical a Farc por responsabilidad en atentados contra Vargas Lleras

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa criticó el hecho de que las Farc reconocieran su responsabilidad en la planeación y ejecución de dos atentados contra Germán Vargas Lleras en una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos. El congresista aseguró que los excombatientes deben decir la verdad ante la Jurisdicción Especial de Paz, dando todos los detalles sobre esos crímenes.

“No se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica”: Gobierno al partido Farc

El Gobierno ratificó su compromiso con la protección de los excombatientes que están cumpliendo el acuerdo de paz y reiteró su disposición al diálogo. El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, anunció que estará presente en el evento de la Peregrinación por la Paz que llegó a Bogotá desde diferentes regiones.

El 81% de las víctimas de cuatro tomas guerrilleras aún no han recibido tratamiento psicológico

La Corporación Mil Víctimas reveló que de un estudio aplicado a 101 militares y sus familias víctimas de las tomas guerrilleras a Las Delicias, Miraflores, Gutiérrez y Dabeiba, el 81% de los encuestados aún no recibe tratamiento psicológico por parte del estado colombiano y el 91% de los militares sufre secuelas como recuerdos de los hechos violentos a través de sueños.

Plata de los "paras" para reparar a las víctimas no alcanza

La Unidad de Víctimas reveló que, si lograran realizar la extinción de dominio y la monetización de 1.600 bienes de postulados a Justicia Y Paz, solo podrían recaudar $434.000 millones y las 58 sentencias contra postulados del sistema suman en reparación más de 2.5 billones de pesos. Esta realidad, según cálculos de la Unidad, llevaría a que, a cada víctima de las autodefensas en esas 58 sentencias, se le puedan entregar solamente $300.000 como reparación.

Asesinan a líder social en el municipio de Ocaña, Norte de Santander

Las autoridades en el municipio de Ocaña, rechazaron el asesinato del líder social de defensor de derechos humanos Jorge Solano, sicarios llegaron hasta su residencia en el barrio Miraflores de esa población y dispararon en varias oportunidades.

Capturado presunto homicida del gerente de campaña de Gustavo Petro en Cauca

Un operativo conjunto de las autoridades permitió la captura del presunto autor del homicidio de Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Cauca. El sospechoso fue localizado en el barrio La Paz, en el norte de la ciudad de Popayán, en cumplimiento a una orden judicial emitida por un juez, en el marco de la investigación por el crimen perpetrado el pasado 20 de octubre en la vía que conduce a Coconuco, Puracé.

Fiscalía acusó formalmente al general (r) Rodolfo Palomino

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra el exdirector de la Policía Nacional, General (r) Rodolfo Bautista Palomino López, por el delito de tráfico de influencias de servidor público en provecho de un tercero.

Partido Conservador será investigado en el CNE por caso de Aida Merlano

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución que ordena la apertura de investigación en contra del partido Conservador y la excongresista Aida Merlano, por no reportar los gastos de campaña al Senado de la República en 2018.

Incentivo a comercialización de papa llegará a más de 25 mil productores: Minagricultura

Durante el programa de Prevención y Acción, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, reconfirmó que se asignaron 30.000 millones de pesos para adelantar el Programa de Apoyo a la Comercialización de Papa en Fresco, que consiste en pagar una compensación económica directa a los pequeños productores del tubérculo y que fue el alivió anunciado hace un par de semanas por esa cartera.

En operativo murió alias ‘Mocho Leiber’, jefe de las disidencias de las Farc

El presidente Iván Duque confirmó que, en un operativo del Ejército Nacional, en la vereda Cabildo Alto del Mango de Putumayo, murió Nelson Lerma Giraldo, alias ‘Mocho Leiber’, jefe del frente 'Carolina Ramírez’ y pieza clave de ‘Gentil Duarte’. Este hombre tenía 43 años de edad, llevaba 22 años delinquiendo y era responsable de hostigamientos, ataques a la fuerza pública y de la instalación de campos minados.

Se logró acuerdo para que 200 jóvenes tengan acceso al mercado laboral

El Ministerio del Trabajo informó que una alianza con Nestlé y los Ministerios de Educación y Comercio; la Consejería Presidencial para la Juventud, la Embajada Suiza en Colombia e instituciones de Educación Superior y más de 20 empresas, permitirá acercar a 200 jóvenes al mercado laboral colombiano, con el desarrollo del modelo de educación dual, buscando así minimizar el impacto de las cifras de desempleo en la población joven, que según el Dane, entre los meses de mayo y junio, se ubicó en 29,7%.

Ampliación de la calle 13 sí incluirá Transmilenio

Dentro de los acuerdos, se firmaron cuatro convenios para importantes obras que buscan mejorar la movilidad entre la capital del país y sus municipios vecinos. En primer lugar, se anunció que se construirá la ampliación de la Calle 13, proyecto que contempla cuatro intercambiadores ubicados en la Carrera 50, Avenida 68, Avenida Boyacá y Avenida Cali y tres pasos elevados en la Avenida La Constitución Carrera 69D, Avenida Fontibón Carrera 96 y Avenida CATAM Carrera 128, así como 22 kilómetros de continuidad de la red de ciclo rutas.

Se inicia estudio para conocer el porcentaje de personas contagiadas de COVID-19 en Bogotá

En Bogotá se iniciará la investigación de Seroprevalencia realizada por el Instituto Nacional de Salud y con apoyo de la Secretaría de Salud en Bogotá, busca determinar el comportamiento del virus en la ciudad y poder identificar cuántas personas tuvieron esta enfermedad, incluyendo aquellas que no presentaron síntomas.

Ideam pide a San Andrés prepararse ante afectación de huracán ETA

El Ideam informó que debido a que el huracán Eta de categoría 4 ha tocado tierra al sur de Puerto Cabezas, Nicaragua, se espera que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Serrana, Roncador y Serranilla, predominen las condiciones nubosas con precipitaciones, actividad eléctrica y vientos intensos con ráfagas. Por ello, se aconseja activar los planes de contingencia para evitar la pérdida de vidas.