Ana Isabel Velasquez, directora de casting es #UnaMujerW

Desde entonces, Ana, ha dirigido castings en varios países del mundo. en Hollywood lo hizo para películas de terror como ‘REC’ y en Sudáfrica para un comercial del mundial del 2010 y a finales de ese mismo año trabajo con otro sus grandes mentores: Alejandro González Iñárritu.

“Cuando tenía 17 años estaba estudiando actuación y conocí a papá Giovanni, él me llevó a presentar un casting con una directora que estaba preparando un cortometraje, pero no daba el perfil de ninguno de los personajes, así que yo le dije que me encantaría estar en su proyecto, que tenía muchas ganas de aprender y me dejaron trabajando en el departamento de vestuario, después al tiempo vinieron hacer la virgen de los sicarios y me contactaron para trabajar en el equipo de casting, había que hacer un casting de calle muy grande y yo me dediqué hacer toda esa búsqueda de actores naturales y ahí realmente me di cuenta que tenía la capacidad y el talento de descubrir actores, Después me llamo Víctor Gaviria porque estaba preparando sumas y restas”.

De todas las producciones ha aprendido algo, pero una la marcó.

“para mí la mejor película en la que he trabajado es Beautiful de Alejandro González Iñárritu por qué él es un genio, todo lo que toca brilla, es una perfección increíble en cada plano, en cada toma como usted con Alejandro en esta película que hicimos en Barcelona, un proceso de casting muy largo, cuatro meses y medio con un equipo de 20 asistentes que me estaban ayudando, vimos a más de 15,000 personas y luego al rodaje fueron 17 semanas”.

También estuvo en Sudáfrica... fue directora de casting de un comercial de Nike para el mundial.

“Esa campaña la rodamos en muchas partes, en España, en Madrid, en Inglaterra y estuvimos rodando una parte en África exactamente en Nairobi, allí estuve haciendo todo el casting gigante de actores naturales africanos reales que es lo que le gusta a Iñárritu y tenía que ir con un traductor porque muy pocas personas hablan en inglés, sólo las personas que van a las universidades y en este caso estábamos en un barrio muy humilde...”

En su más reciente trabajo se internó en las selvas colombianas y escogió a los actores de una gran producción de Netflix.

“Frontera verde es un en serie que hicimos en el Amazonas para Netflix de ocho capítulos producida por Ciro Guerra, yo estuve haciendo todo el casting de los indígenas y pues me iba hacia las comunidades a buscarlos, los estaba mirando, los estaba observando y cuando encontraba algún indígena que me gustaba, que físicamente podía funcionar en lo que el director me estaba pidiendo, pues ya me sentaba a conversar con él, a que me contara de su vida, de su comunidad, que me conociera a mí para establecer esa confianza y ese vínculo porque los indígenas igual son celosos de su cultura y no se abren ante cualquiera...ya una vez me había ganado su confianza empezábamos a hacer improvisaciones, a trabajar el personaje y afortunadamente todos los que encontramos son maravillosos”.

“La diferencia con los actores profesionales desconecto profesional tienen experiencia como una formación es mucho más fácil trabajar con ellos, entonces para mí es mucho más interesante trabajar con un actor natural porque lo coges desde cero, los formas, lo moldeas, y lo llevas al personaje de lo que estás buscando, aunque también a veces hay actores profesionales que hay que sacarlos de su rol de actor profesional y llevarlos a esa naturalidad que busca y requiere el personaje entonces también es interesante…”