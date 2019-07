Ante la avalancha de robos y asesinatos ¿usted qué propone?

Actualmente la percepción de inseguridad de los habitantes del país es muy alta. Varias víctimas de robos y atracos hablaron en La W sobre sus traumáticas experiencias y lo que consideran se puede hacer para eliminar estos problemas que están aquejando a la mayoría de ciudades de Colombia.

En primer lugar Ana Milea Hoyos, contó cómo fue que la robaron, “yo estaba dormida cuando golpeó el vidrio. Apareció alguien pidiendo monedas, bajé el vidrio, él se metió al carro y me dijo que si no le entregaba el celular me pegaba una puñalada en la cara”.

“Nos venían siguiendo porque él me dijo que sabían lo que traíamos en el carro y que había el celular, esto era un concierto para delinquir porque estaban tres, yo le dije que no tenía nada, él seguía insistiendo, mi hija estaba dormida, pero creo que si se despertó y que vio todo lo que pasó” contó.

Agregó además que con la justicia colombiana ya se veía venir que liberaran a alias Bizco, que fue quien la atacó.

De otro lado, Luisa Umaña también contó una de las experiencias que ha vivido en Transmilenio, “una señora no se había fijado que le habían rajado el maletín y que también le habían sacado la billetera. Y cuando los requisan a uno de ellos le encuentran dos celulares más que se había robado”.

Además, dijo que “esta es una banda organizada. Tienen un modus operandi con el que roban a la gente y no tienen miedo de nada porque saben que esto es robo de menor cuantía y salen en un día si los cogen”.

De otra parte, Aurora Santiesteban, “estamos en esta ciudad donde no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Todo sucede a penas luz del día. El taxista me acaba de contar que ayer lo amordazaron y lo robaron. Yo perdí a mi hijo por robarle la bicicleta”.

“En Colombia debe restructurarse estos delitos que se llaman de menor cuantía, porque siguen robando y llegan a estos casos de matar a la gente, espero una pena real para quienes mataron a mi hijo” añadió.

Sobre esto agregó Hoyos que es una situación que genera mucha rabia porque “en los procesos porque dicen que esto no representó un riesgo. Claro que estuve en riesgo con mi hijo”.

También Luz Mery Cruz, denunció que, “mi esposo nunca me habló de temor de su trabajo como policía, pero si cuando fue asesinado su compañero, la investigación del asesinato de mi esposo la debe llevar el CTI y no la policía”.

Para Hoyos, se trata de una cuestión del mejorar el sistema, “El gobierno espera es que hayan víctimas y no evitándolas, hasta que esto no cambie, nosotros los ciudadanos vamos a poner las víctimas”.

“Si mi esposo hubiera matado a los ladrones estaría en líos, pero fue al contrario, le pegaron 6 tiros y lo mataron. La policía está aterrorizada porque los están asesinando, entonces ¿qué está pasando?” puntualizó Luz Mery Barrera.

Finalmente, Hoyos sentencio que, “en Arabia Saudita si vas a robar te cortan la mano, si lo vuelves a hacer te cortan la otra, no estoy pidiendo que se haga lo mismo, por derechos humanos, pero sí cambiar la ley”.