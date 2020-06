Arranca el sonajero para defensor del Pueblo

A los sonajeros para procurador general y magistrado de la Corte Constitucional se le suma otra importante elección, la de defensor del Pueblo.

Según estableció La W, el presidente Iván Duque ha expresado en reuniones privadas la necesidad de un defensor que no genere divisiones entre los partidos políticos. Por eso, en la Cámara Representantes están buscando nombres de candidatos que políticamente no generen divisiones y que tengan una fuerte acogida.

Le puede interesar:

Entre el sonajero están sonando fuerte -porque no generarían división- Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara de Representantes, y el director de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo; también suenan, pero no se asegura que no generen división, la exministra Nancy Patricia Gutiérrez y la ministra Carmen Vásquez.