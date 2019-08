Así fueron los rifirrafes del Gran Debate de La W a la Alcaldía de Bogotá

Durante el debate, los candidatos tuvieron diferencias de opinión con respecto al sistema vial que necesita Bogotá.

En primer lugar, Carlos Galán comentó que para él es primordial construir el ALO de Bogotá, por lo que Claudia López manifestó su total desacuerdo con esta propuesta diciendo que “Carlos Fernando quiere acabar con los cerros orientales y la reserva Van der Hammen para construir la ALO” y pidió que no se siguiera dicha idea “la ALO que propone Galán destruye la reserva. No sigamos destruyendo por favor”.

A esto Galán respondió diciendo que “para hablar de la reserva Van Der Hammen, hay que conocer la reserva”.

Por otra parte, el candidato Galán recibió el apoyo de Miguel Uribe, en donde este aprovechó la oportunidad para informar que la Boyacá se debe terminar, ella está lista y hay que hacerla realidad”.

Durante otro momento del debate, los candidatos hablaron sobre el carácter que tenía cada uno, en este aspecto la candidata Claudia López dijo que tener valentía es “el carácter en la vida no es el tono sino tener la valentía de alzar la voz (...) yo había podido quedarme callada cuando el narcotráfico se tomaba todo, porque no había perdido nada” y continuó diciendo que “carácter fue aguantar atentados, denuncias y propaganda falsa en mi contra. Carácter era sacar del anonimato a "Kiko" Gómez”.

En este momento continuó su intervención haciendo fuertes críticas a Carlos Galán por haber estado con la bancada de Germán Vargas Lleras y no quitarle su apoyo por casos de corrupción.

Ante las palabras de López, Galán le respondió que “es distinto tener carácter a insultar a las personas” y criticó a Claudia López diciendo “yo no he escuchado a Claudia decir nada en contra de la gente del partido Verde. Es incoherente mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio”.

Otro de los momentos difíciles del debate fue cuando el candidato Miguel Uribe le dijo a la aspirante López que en “la única oportunidad en que usted ha gobernado fue con Peñalosa, y en esa ocasión le abrieron estudio disciplinario, y en segunda instancia se lo ratificaron”, “no nos señale de corruptos cuando usted es la que tiene cosas que explicar”, a lo que Claudia López le aseguró que “por mis manos han pasado muchos billones de pesos, y no se ha perdido un peso. A diferencia tuya yo no colecciono los apoyos de los partidos corruptos”.

En cuanto a los apoyos políticos, la candidata Claudia López utilizó como argumento que ella "no nací en cuna de oro ni soy nieta de expresidente ni de un político, no me han dado un cargo por mi apellido, yo sé de qué estoy hablando en la vida y porqué uso mi voz, mi conocimiento y mi carácter". De inmediato Miguel Uribe le respondió que él se siente "orgulloso de dónde vengo. No lo niego. Yo me siento orgulloso de mi abuelo. Él venía de clase media y le tocó combatir con los políticos de su época; por su parte, Carlos Fernando Galán dijo que "siempre estaré orgulloso de ser hijo de Luis Carlos Galán. Lo mataron hace 30 años y siempre será un referente para mí".