Asocaña rechazó actos violentos presentados contra trabajadores Cauca

Asocaña rechazó los actos de violencia e intimidación ocurridos el pasado 11 de agosto en zona rural de Caloto- Cauca, donde un grupo de encapuchados amenazaron a los Guardas de Seguridad que custodiaban la hacienda vista hermosa, procediendo a prender fuego a un vagón con caña que había sido cosechada la noche anterior, posteriormente los sujetos procedieron a incendiar 4 suertes de caña de las Haciendas San Luis Proveedor y San Luis Teshima.

Frente al escenario, el presidente de Asocaña, Juan Carlos Mira, dijo que “este Sector rechaza enérgicamente esta situación violenta e ilegal que afecta el derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad privada, y al desarrollo de actividades económicas lícitas que generan prosperidad en la región”.

El sector agroindustrial de la caña se solidarizó con los agricultores afectados e hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional y a todas las autoridades de la región, para que se investigue los hechos y se trabaje en dar soluciones inmediatas para poner fin a estos actos delictivos.