Avianca recibirá ayuda humanitaria para San Andrés en puntos de venta de Deprisa

Avianca informó que desde este lunes Deprisa habilitó puntos de venta en las principales ciudades del país como Centros de Acopio para donaciones que serán entregadas a la Fundación Pro-Archipiélago.

Según expuso la aerolínea, el envío de dichas ayudas no tendrá ningún costo para todas las personas que se quieran sumar a la iniciativa, añadiendo que solo deberán dar sus datos personales como, por ejemplo: nombre, número de cédula, correo electrónico y teléfono, con el fin de asegurar que su donación llegue a la Fundación.

Dentro de las donaciones que se estarán recibiendo están productos como: medicamentos con fecha vigente de consumo, sábanas, colchonetas, toallas, carpas, linternas, velas, tapabocas, ropa para adultos y bebés, pañales, alimentos no perecederos y para mascotas con fecha vigente de consumo, leche en polvo para bebés con fecha vigente de consumo, materiales de construcción que no sean cortopunzantes, o envíos que por su naturaleza o embalaje puedan afectar los demás envíos, o el fuselaje de la bodega del avión, como por ejemplo puntillas, tornillos, serruchos, seguetas, entre otros.

Ante el escenario, Susana Argueta, directora general de Deprisa, dijo “con esta operación unificamos esfuerzos con Avianca para aportar desde nuestro alcance a la emergencia que vive el archipiélago. Esperamos que nuestra ayuda y solidaridad con esta región del país ayude a que entre todos salgamos adelante”.

En cuanto a recomendaciones, se pidió tener en cuenta que en los Centros de Acopio se admitirán aquellos envíos cuyo peso individual no exceda los 50 kg y cumplan con las dimensiones inferiores a 120 cm en cada uno de sus lados y que la suma de sus lados no supere los 175 cm.

Puntos de venta habilitados:

• Bogotá: Terminal de Carga No 1 - Avenida El Dorado No 116–87 Puente Largo, Calle 106 No 59 – 34

• Barranquilla: Carrera 53 N° 55 -185 • Bucaramanga: Garibaldi Calle 58 No 8- 57 KM 6 Vía Girón Bodega 19

• Cali: Carrera 6 No 17-40 y Capri, Calle 5 No 76 – 77

• Cartagena: Aeropuerto Rafael Núñez, Tercera avenida - Bodega DC 007 Carga • Cúcuta: Avenida 0 No 13 - 84, La Playa

• Medellín: Guayabal, Calle 10 No 56 – 06

• Manizales: Centro, Carrera 22 No 21 - 44 ED DEL COMERCIO

• Pereira: Aeropuerto Matecaña Bodega 1