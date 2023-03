Aviatur gana laudo arbitral a Parques Nacionales

Contrario a lo denunciado en 2011 por la Contraloría General, el concesionario Unión temporal concesión Tayrona (integrado por Aviatur, Alnuva S.A. y la Cámara de Comercio de Santa Marta) no adeuda a la Unidad de Parques Nacionales cerca de mil millones de pesos por cuenta de los ingresos al parque natural Tayrona, según decisión del un tribunal de arbitramento convocado por los concecionario.El laudo arbitral conocido por www.wradio.com.co señala que los concesionarios del Parque Tayrona no tenían que entregar a Parques Nacionales los dineros recaudados por concepto de las alzas anuales a las tarifas de entrada al parque natural.Esta decisión va en contravía de lo señalado por la Contraloría sobre la responsabilidad de Parques Nacionales en el no cobro de estos dineros.El presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, explicó a La W que esta decisión del tribunal de arbitramento no sólo aplica para el Parque Tayrona, sino que también impactará sobre los cobros que se realizan al ingreso del Parque Amacayacú y del Parque de los Nevados.