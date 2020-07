Barbosa y su hija en Caño Cristales: otro viaje oficial del hoy Fiscal con su familia

Sigue la W sigue indagando sobre los viajes que hizo el fiscal Francisco Barbosa Delgado cuando cuando ocupó el cargo de Consejero Delegado para los Derechos Humanos, ya que las denuncias de las comunidades en los territorios en donde estuvo, advierten que solo fue a “conocer sitios turísticos”.

Uno de esos viajes se realizó el 10 de diciembre de 2018 al municipio de la Macarena, Meta a donde llegó para hacer el cierre de la primera fase del programa Mi Futuro Hoy, aunque en la zona ya no estaban los niños que hicieron parte del mismo, según sus propios testimonios, los encargados de organizarle la logística al Barbosa los buscaron en las zonas rurales y los convencieron para que fueran a recibirlo.

Solo 15 niños fueron encontrados y con ellos se organizó un partido de fútbol con el que Barbosa justificó en su informe de gestión su presencia en esa región. No obstante, según versiones de la comunidad, no hubo ninguna otra reunión, no se habló de derechos humanos y no se concretaron compromisos por parte del funcionario para atender a esa población.

Antes del partido del fútbol, es decir en horas de la mañana, el hoy fiscal estuvo visitando el parque natural Caño Cristales con su hija y aunque él asegura que allá se reunió con la comunidad, en la zona no había tal e incluso el parque estaba cerrado.

Sigue la W conoció que el alcalde del momento ordenó que funcionarios de parques nacionales llegaran al sitio para abrirlo y que Barbosa, su hija y la viceministra de Defensa pudieran ingresar.

Según exfuncionarios de la Alcaldía de la Macarena, este desplazamiento lo hicieron en un helicóptero del Ejército Nacional y al regreso estuvieron visitando un antiguo campamento donde estuvieron secuestrados varios militares que hoy es un museo.

Programa Mi Futuro es Hoy

El programa Mi Futuro es Hoy con el que se aportó en la prevención del reclutamiento de menores en el país fue financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, tenía cooperación del PNUD, Unicef y la OIM y la orientación técnica e implementación estuvo a cargo de la Consejería de DD.HH.

Según documentos conocidos por la W, la primera fase empezó en septiembre de 2017 y terminó en diciembre de 2018 y en ese tiempo se logró un impacto en 533 veredas en las zonas rurales más dispersas del país en las que se logró vincular a más de 30 mil menores que estaban en riesgo de ser reclutados.

Sin embargo, este medio conoció que el programa no pudo continuar porque el financiador no quiso poner más plata cuando llegó a la Consejería Francisco Barbosa. Aunque desde esa entidad se presentaron más de 7 propuestas para la segunda fase, los problemas políticos y la llegada de la nueva administración habrían sido la razón por la que se acabó el proyecto.

A pesar de no insistir en la continuidad del programa, Barbosa sí lo utilizó para viajar por Colombia. Testimonios señalan que al llegar a la Consejería pidió las fechas de cierre de Mi Futuro es Hoy y escogió los lugares a donde él quería ir aunque eso implicara mucha capacidad logística.

Recorriendo Aracataca

En octubre de 2018, en el marco del programa Mi Futuro es Hoy, también estuvo en Aracataca, Magdalena en donde él mismo aseguró que: “Ofrecí un discurso a los asistentes, y luego observe los actos culturales presentados por los niños, niñas, adolescentes y jovenes en el marco de las iniciativas juveniles desarrolladas durante el proyecto, en donde se destacan las danzas, musica, el Mondial de Valores, fotografia, y artesanias”.

Fuentes extraoficiales le contaron a la W que después de ese evento Barbosa aprovechó para visitar la Casa de Gabriel García Marquez y otros sitios turísticos en ese municipio que inspiró la creación de Macondo en Cien Años de Soledad.



Otros viajes polémicos

La W conoció que Barbosa siendo consejero de DDHH también estuvo varias veces en el Amazonas, incluso en una de ellas permaneció toda una semana con sus más cercanos funcionarios sin hacer reuniones o gestiones con la comunidad y aunque allí se comprometió a “apadrinar” el departamento eso nunca sucedió.

Barbosa también estuvo acompañando al Presidente Duque a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, del 22 al 27 de septiembre de 2018. El día que llegaron a la gran manzana, es decir el sábado 22, hubo un concierto de Carlos Vives y Barbosa estuvo ahí con el primer mandatario.

La presencia del Presidente en el concierto fue muy criticada en Colombia ya que para muchos “no es correcto que el presidente use viajes diplomáticos para sus gustos personales”.