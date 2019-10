Bogotá se va a dar cuenta de que teníamos razón con el metro subterráneo: Hollman Morris

Hoy en La W a las 12 hablaron de los candidatos que no ganaron las elecciones; Miguel Uribe y Hollman Morris explicaron ¿Qué falló? ¿Qué faltó? ¿Para dónde va su capital político y cómo harán oposición?

En primer lugar, Uribe expresó sus buenos deseos para Claudia López, “espero que, por el bien de Bogotá, le vaya bien a la nueva alcaldesa”.

Además explicó que “tengo mi conciencia tranquila en el sentido de que todo el camino ofrecí alternativas a Carlos Fernando Galán para una alianza y el no quiso”.

De igual manera, manifestó su inconformidad con el trabajo de las encuestas y lo poco que le atinaron al resultado final, “las grandes derrotadas son las encuestas, desde el principio dije que no reflejan la realidad. Por disparar a Galán, quienes iban a votar por mí en contra de Claudia, optaron por él. Estos mecanismos solo confunden, distraen y orientan el voto a un lugar que no le favorece a la democracia”.

“Bogotá debe votar por convicción, no en contra de o por lo que digan las encuestas” añadió.

En mi caso hicimos una campaña muy emocionante, defendimos muchas causas, no se trató de mí sino de las familias que quieren que Bogotá avance, vamos a buscar un mecanismo para continuar por esta línea, para garantizar que nuestros proyectos se hagan realidad.

“Yo no me siento quemado, todo lo contrario. Me siento agradecido, feliz” agregó.

Por su parte, Hollman Morris, aseguró que “advertimos e hicimos énfasis en la importancia del proyecto de metro subterráneo y nos centramos en explicar ese modelo”

Sobre los errores que hubo en campaña “nuestra derrota es muy digna y coherente, nosotros nos sostenemos en que lo mejor para la ciudad es el metro subterráneo. Yo creo que perdimos por un tema de tiempos, nosotros salimos a campaña el 27 de julio. Evidentemente Claudia era una candidata muy fuerte, ella llega a la alcaldía de Bogotá con tres campañas sostenidas en el tiempo” mencionó.

También, explicó que “no hacemos campañas "en contra de". A Bogotá la tienen agobiada la corrupción y el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa, eso no tiene que ver con fórmulas radicales”.

De otro lado, dijo que “Yo creo que un par de meses Bogotá se va a dar cuenta de que nosotros teníamos razón, la historia nos va a dar la razón”.

Finalmente, manifestó que “seguiremos levantando la voz en este país mientras sigan habiendo injusticias”.