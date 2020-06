Cada capítulo me produce tristeza y desazón: Óscar Naranjo sobre serie El General Naranjo

El general Óscar Naranjo habló en La W sobre las diferentes críticas que ha recibido por la serie de televisión 'El General Naranjo' de Fox Premium, emitida por el Canal Caracol y que fue estrenada en 2019 e inspirada en el libro El general de las mil batallas.

Pese a las licencias creativas que se toman los libretistas y creadores de esta serie de ficción, que van más allá de la obra literaria que le dio origen, el ex vicepresidente Naranjo ha señalado que ha sido objeto de duras críticas por el rol que se le asigna a su personaje en este producto audiovisual, al manifestar en La W que está "entre cansado, triste y mortificado" por ello.

"Yo entiendo la natural indignación, especialmente del cuerpo de generales retirados, como resultado de la mezcla entre ficción y realidad, que es lo que recrea la serie. Pero como quiera que la serie me atribuye episodios donde nunca estuve, como protagonista de grandes resultados contra el narcotráfico donde hubo otros héroes que lo hicieron, ellos llegan a interpretar que estoy detrás del libreto y que no tuve arrestos para promover la recreación de un libro para exaltar mi figura", indicó Naranjo.

Por este motivo, el ex vicepresidente señaló que le entristece que se piense que él está detrás de una especie de "campaña" para enaltecer su figura: "No estamos hablando de una serie documental o histórica, es una novela".

"No ha habido un solo capítulo de la serie que no me produzca desazón o tristeza, más allá de que en términos de la serie esta sea exitosa", manifestó el general.

Por otra parte, el ex vicepresidente Naranjo aseguró que considera que la figura de la Vicepresidencia, que ocupó durante parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, debe modificarse.

"La Vicepresidencia, como está concebida hoy en día, se ha desnaturalizado (...) son funciones marginales donde no hay línea de estructura burocrática", señaló.