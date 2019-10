Cae banda dedicada al tráfico de armas estupefacientes y contrabando en el Pacífico

La Policía Nacional, a travez de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial, y en coordinación con la Fiscalía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, desplegaron una operación que permitió la desarticulación de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas y de estupefacientes, y cuyo centro de coordinaciones delictivas estaba instalado en la ciudad de Cali.



En desarrollo de 11 diligencias de registro y allanamiento adelantadas en la capital vallecaucana y los municipios de Palmira y Calima Darién se logró la captura de 16 presuntos integrantes de la red conocida como ‘Los Mercaderes de la Muerte’, fueron halladas 12 armas de fuego, munición, accesorios como: silenciadores y proveedores, elementos tecnológicos y 26 radios de comunicación.



El cabecilla principal de la organización, Luis Aristizábal Vargas, quedó en poder de las autoridades.



Este hombre simulaba ser comerciante de calzado, y tenía una empresa fachada de seguridad denominada “Búho-Servicio”, mediante la cual obtuvo contratos de seguridad para obras en la capital vallecaucana. Además, se encargaba de realizar envíos de estupefacientes en la modalidad de encomienda y alquilar armas de fuego para la comisión de delitos como homicidios y hurtos. Es de anotar que Marlon Salazar, quien era el encargado de la parte logística de esta red criminal, se encuentra prófugo de la justicia.



Uno de los sujetos puestos a disposición del ente acusador es conocido como ‘Miller’, señalado exintegrante de las extintas Farc y quien no se acogió al proceso de paz. Este hombre sería el enlace entre la red criminal y el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R) ‘Jaime Martínez’, que tiene influencia criminal en el norte del departamento de Cauca y en zona rural del municipio de Jamundí (Valle).



De acuerdo con las investigaciones, esta organización tendría como principal actividad delictiva el tráfico de armas de fuego de largo y corto alcance, ingresadas al territorio colombiano desde los Estados Unidos desarmadas y mimetizadas, bajo la modalidad de envíos urgentes. Entre las armas comercializadas por la red criminal se encontraban fusiles AK-47 y Colt AR-15; pistolas Sig Sauer, Five Seven, Glock, Bernardelli, Ruger, Taurus, Stoeger Cougar, Pietro Beretta y Walther, así como revólveres Smith & Wesson.

En desarrollo de toda la operación, se logró la incautación de 1,7 toneladas de marihuana.



Adicionalmente, la información recaudada indica que esta organización habría movilizado en los últimos 9 meses aproximadamente 180 armas de fuego de uso personal y 45 de uso restringido por un valor aproximado de 1.700 millones de pesos.



Adicionalmente, ‘Los Mercaderes de la Muerte’ obtenían rentas ilícitas a través del envío de estupefacientes hacia Suramérica, Centroamérica y Estados Unidos en la modalidad de encomienda; de la falsificación de salvoconductos para porte de armas de fuego y del cobro de dinero a través de la modalidad conocida como ‘gota a gota’. En total, las actividades ilícitas les representaron en el tiempo de la investigación unos 3.000 millones de pesos, los cuales habrían sido legalizados mediante actividades comerciales de giros y corresponsales bancarios, para lo cual integrantes del núcleo familiar de los señalados delincuentes les habrían servido como testaferros.