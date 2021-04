Carlos Antonio Lozada afirmó ante la JEP que dio la orden de asesinar a Hernando Pizarro

En continuación de su aporte temprano a la verdad ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el senador del partido Comunes y excomandante de las Farc Carlos Antonio Lozada reveló que dio la orden de perpetrar el asesinato del exmiembro del M-19 Hernando Pizarro, luego de consultarlo con Jorge Briceño ‘El Mono Jojoy’.

"Yo le di la orden al equipo que ejecutó esa misión, la idea era retirarlo, sacarlo, de la casa para no ejecutarlo allí dentro de la vivienda porque había un menor y dijimos no, si está ahí y hay niños busquemos más bien la forma de sacarlo" indicó el parlamentario.

Sobre el homicidio del docente de la Universidad Nacional Jesús Antonio Bejarano, Lozada reiteró que lo único que sabe es que precisamente ‘El Mono Jojoy’ le contó de su ocurrencia y que dos excombatientes de alias ‘Carlos’ y ‘Valentina’ que hacían parte de la Red Urbana Joselo Lozada de la guerrilla podrán esclarecer más detalles sobre el homicidio.

"El camarada Jorge (Mono Jojoy) me dijo que había sido la Joselo Lozada (Red Urbana), que esa decisión se había tomado por parte de él o del estado mayor del bloque, él simplemente me comentó" afirmó.

También manifestó que luego de consumarse el asesinato según él, decidieron no atribuírselo porque afectaba la imagen de la guerrilla.

En varias ocasiones Lozada fue interpelado por el magistrado auxiliar Farid Benavides porque sus respuestas no se limitaban a lo preguntado, en cambio se desviaba en temas que no eran conducentes ni tenían relación con la diligencia.

"No permitiremos discursos que no tienen que ver con lo que nos convoca, en dos ocasiones se ha referido a la creación de la JEP y no entiendo cuál es la finalidad de esas referencias, estamos discutiendo unos hechos sobre los que tiene la obligación de entregar la verdad completa" dijo el magistrado.

En el caso del asesinato del general (r) Fernando Landazábal, Lozada señaló que en el computador de "El Mono Jojoy" incautado cuando murió en un bombardeo podría haber mayor información relacionada con su homicidio y otros más. Por lo tanto, los familiares del exmilitar pidieron recibir copia de esa inspección al computador.

Noticia en desarrollo...