Carol Meredith, víctima de Paul Guadalupe González, el llamado Galán de las cenas gratis

Carol Meredith, es otra de las víctimas de Paul Guadalupe González, el hombre de 45 años, que acostumbraba a invitar mujeres aleatorias a cenar a través de aplicaciones de citas, para después abandonar el lugar antes de que terminara la comida.

Meredith contó que en el momento no se había percatado de que este hombre no iba a regresar. “Él conoce mujeres, las invita a comer, luego pide permiso para ir al baño y no vuelve”, explicó.

La cena costó alrededor de 75 dólares, sin embargo, las personas del restaurante se condolieron con Carol y pagaron su cuenta.

La mujer conoció a González a través de un sitio de citas muy parecido a Tinder, la diferencia de esta aplicación es que las mujeres deben ser quienes comienzan la conversación. Carol lo consideró un hombre muy atractivo, e incluso pensó que era de origen europeo. Cuando se enteró de la denuncia descubrió la verdadera identidad del hombre que estaba implicadio en casos en los que repetidas veces conseguía cenas gratis con mujeres.

“Él llegó primero al restaurante y ya había ordenado unos tacos de camarón, los platos ni siquiera habían llegado a la mesa cuando el hombre se dirigió al baño”, comentó. Meredith quedó sola en la mesa con los dos platos servidos.

A pesar de la situación negativa, Carol le ha sacado mucho provecho, la han invitado a diferentes medios para contar su historia.