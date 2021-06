Choque entre general (r) de la Universidad Militar y el padre Francisco de Roux

Durante el foro 'Víctimas de las Fuerzas Militares, Policías y Familias en el Conflicto', realizado por la Universidad Militar Nueva Granada se produjo un duro cruce de declaraciones entre el general (r) Gustavo Ocampo Nahar, director del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Políticos de esa institución universitaria y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

En medio de su presentación el general (r) Ocampo cuestionó la objetividad que pueda llegar a tener el informe final de la Comisión de la Verdad de acuerdo con "dónde se conduce". Además, criticó la composición del órgano transicional porque a su juicio tiene diez comisionados que trabajan en "una sola línea" y uno (Carlos Ospina) que trabaja "en la institucionalidad".

"Siempre queda un sabor y un mensaje hacia dónde conduce esta actividad, el informe final, esperamos que la construcción de la verdad se mire desde las dos ópticas, desde las dos fuentes. No puede trabajarse en una Comisión de la Verdad donde hay diez comisionados trabajando en una sola línea y un comisionado trabajando en la institucionalidad" afirmó el General Ocampo.

Esos señalamientos motivaron la respuesta inmediata del padre Francisco de Roux, que interpretó esas palabras como un cuestionamiento dirigido a que los comisionados están trabajando para favorecer a las Farc.

"Me preocupa eso de decir uno contra diez como si fuese uno por las Fuerzas Armadas y me imagino que los otros diez por parte de las Farc. No, esa visión de las cosas no nos ayuda general, se lo digo con todo cariño, ninguno de nosotros representa a las Farc ni a la guerrilla si usted quiere como decirme los opuestos al Ejército" sentenció el padre de Roux.

El general Ocampo asimismo pidió que, según él, la Comisión "actúe con neutralidad" y tome en cuenta toda la información brindada por las Fuerzas Militares para construir sus relatos.

Por otra parte, el padre de Roux le expresó al general Ocampo que de las Fuerzas Armadas depende en gran parte que la paz en el país se mantenga e hizo un llamado a "construir juntos".