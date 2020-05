Cojámosle la caña a la propuesta de Carlos Holmes sobre los acuerdos: Humberto de la Calle

En entrevista en El Encierro, el exjefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle aseguró que las reacciones del Ministro de Defensa sobre el acuerdo para la implementación de los acuerdos fue exagerada y señaló que Carlos Holmes Trujillo no propuso modificaciones unilaterales al acuerdo de paz.



"Holmes dijo un acuerdo para la implementación sin tocar el texto y la reacción debería ser frente a eso. La reacción es exagerada, él no propuso modificar", dijo de la Calle.



El exministro fue más allá y dijo que la propuesta del Ministro de un acuerdo frente a la implementación de los acuerdos de paz debe ser tenida en cuenta.

Le puede interesar:



"Yo le dije a unos amigos, no seamos tan tontos, cojámosle la caña a Holmes. Lo que hay que aplaudir es que se diga que no hay que tocar los acuerdos", señaló.



De la Calle recordó que en una de las negociaciones después del Plebiscito, los negociadores de paz le plantearon a los voceros del "No" no modificar el texto de los acuerdos, abriéndoles un espacio en la fase de implementación.



"En el fondo lo que dijo Holmes fue lo mismo que nosotros planteamos en ese momento", añadió De la Calle.