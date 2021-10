Colfecar pide ajustes al sistema de peajes como mecanismo en construcción de obras

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga, presentó sus consideraciones ante los representantes a la cámara, ponentes sobre el Proyecto de Ley 602 de 2021, “Por medio del cual se modifican la Ley 105 de 1993 y la ley 1508 de 2012 y se reestructura la política de los peajes en la infraestructura de transporte” y que actualmente cursa su trámite en el Congreso de la República.



Según explicó el gremio que reúne muchas de las empresas terrestres de carga, el proyecto es de mucha importancia para el sector, teniendo en cuenta que los peajes pesan el 12% del total de los costos operativos del mismo, añadiendo que actualmente en el país hay 166 estaciones a cargo del Invías, la ANI, departamentos y municipios.



Ante el escenario, Nidia Hernández Jiménez, presidente de Colfecar, mostró todo su apoyo a dicho Proyecto de Ley, asegurando que, “es necesaria una política pública con visión nacional en esta materia, que permita articular a todos los actores que tienen la potestad para firmar concesiones y que brinde seguridad jurídica y económica a los transportadores del país, al ser los mayores contribuyentes”.

Dentro de las expectativas con el Proyecto de Ley el cual considera una oportunidad, Colfecar, manifestó que espera encontrar soluciones a problemas como:



- La existencia de 3 peajes en tramos inferiores a 100 kilómetros como por ejemplo la vía al llano, donde además en el peaje de pipiral no se permite el tránsito de algunos vehículos de carga a través del túnel y los obligan a tomar una vía alterna que se encuentra en mal estado, pero cobrándoles uno de los peajes más costosos de Colombia.



- La instalación de nuevas casetas de peaje cuando las obras ni siquiera han iniciado o terminado, o que se cobren tarifas plenas por vías que se encuentran en mal estado, ya que la calidad de la infraestructura vial no se compadece con el costo asumido por el transportador, puesto que en estos casos resultamos asumiendo un doble costo por concepto del peaje y por el mayor consumo de llantas, repuestos, desgaste del vehículo, combustible, entre otros.



- Otro caso son los peajes urbanos de Cartagena, los cuales se han pagado por más de 2 décadas y a pesar del pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación, sobre que la concesión ya había recuperado la tasa interna de retorno en el 2015 y que no se debían seguir pagando, en 2021 aún se seguían cobrando a los ciudadanos.



Finalmente, el gremio camionero insistió también en la gran necesidad de avanzar en la instalación del sistema de peajes electrónicos en todo el territorio nacional, argumentado que el uso de efectivo incrementa el riesgo de atraco a los conductores y genera grandes cuellos de botella en las vías lo cual afecta la productividad y la competitividad.