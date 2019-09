Colombia no está escalando militarmente ninguna situación: Duque sobre Venezuela

Así lo aclaró el mandatario durante un encuentro con las autoridades de Canadá, Ecuador y Perú en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Que quede claro que aquí no estamos hablado de tensiones entre un país y otro porque Colombia no es un país agresor, porque Colombia no está escalando militarmente ningún tipo de situación. Colombia lo que ha mostrado es la fraternidad y la grandeza, como otros países, para atender a los migrantes”, dijo.

Igualmente respaldó la decisión de los cancilleres del TIAR de seguir sancionando al régimen de Nicolás Maduro.

A propósito el canciller de Venezuela, designado por Juan Guaidó, se reunió con el canciller Carlos Holmes Trujillo y denunció que Maduro y Cuba tienen planes “concretos” para desestabilizar a la región.