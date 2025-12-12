“Es usted un criminal, enfermo de la cabeza”: Benedetti arremete contra Luis Carlos Reyes

Un fuerte cruce de acusaciones se desató en redes sociales entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y el exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes.

La discusión surgió a propósito de señalamientos por presuntos vínculos con estructuras criminales y decisiones tomadas durante su paso por el Gobierno. Todo comenzó luego de que Luis Carlos Reyes reveló que familiares y ministros del presidente Petro habrían intentado negocios con Diego Marín alias ‘Papá Pitufo’, el supuesto ‘zar del contrabando’.

Benedetti cuestionó públicamente a Reyes, al señalarlo como una persona que —según él— habría ayudado a alias ‘Papá Pitufo’. También dijo que Reyes no tenía trayectoria antes de ser ministro y lo acusó de ser “desleal”, afirmando que solo empezó a hablar de supuesta corrupción después de haber salido del cargo.

Ante este escenario, Luis Carlos Reyes respondió a las acusaciones asegurando que se queda con su “hoja de vida” y no con el “prontuario criminal” de Benedetti.

Posteriormente, Reyes calificó las afirmaciones del ministro del Interior como “injuriosas y calumniosas” y anunció que lo denunciará penalmente, además de exigirle que renuncie a su cargo. “Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, advirtió

La confrontación escaló cuando Benedetti afirmó que Reyes haría parte de una organización criminal, señalando que, según el infiltrado Camilo Gómez en una investigación adelantada por el fiscal Andrés Marín, Reyes era conocido con el alias de ‘Orejas’ y habría sido cómplice de redes de contrabando.

Esto dijo el ministro Benedetti:

“Luis Carlos Reyes, alias ‘Orejas’ en la estructura criminal de ‘Pitufo’ según el fiscal Marín: usted nombró a Sandra Milena Peláez López, ficha suya de confianza, como asignada a la jefatura de la Dirección de Aduanas de Cartagena, el segundo puerto más importante, para hacer negocios. Es usted un criminal, enfermo de la cabeza con los likes, lo mentiroso y lo perverso que ha sido con la lealtad del presidente”.

