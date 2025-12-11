Caicedo y Luis Carlos Reyes lanzan coalición de izquierda para presidenciales: se apartan del petrismo

El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, oficializó este 11 de diciembre el nacimiento de una nueva coalición de izquierda, que se aleja del Pacto Histórico, para competir por las elecciones presidenciales del 2026. Y también van con sus propias listas al Congreso.

Esto ocurre luego de la fractura entre Caicedo y el presidente Gustavo Petro, que terminó de estallar luego de que las principales fichas del petrismo respaldarán en las elecciones atípicas para la gobernación del Magdalena al candidato Rafael Noya, también apoyado por fuerzas de oposición, como Cambio Radical y el Centro Democrático. Pero no apoyarán a Margarita Guerra, su candidata.

En medio de ese choque, el presidente Petro aseguró que Caicedo busca “dividir a la izquierda”, e incluso, como ocurrió en el 2022, restarle curules a la izquierda en el Congreso al no unirse al Frente Amplio, la gran coalición de izquierda que tiene como protagonista al Pacto Histórico.

Ahora, bajo la sombrilla de esta nueva coalición, denominada Fuerza Ciudadana, se medirán en una consulta en marzo los precandidatos presidenciales Carlos Caicedo, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes; y el exmagistrado Jaime Araujo. Los tres no se sumarán al Frente Amplio.

Durante la presentación, Caicedo aseguró que “políticos oportunistas se han acercado al gobierno de turno”, y que eso es lo que los “ha llevado a convocar una consulta con los que sí creemos en que se va a hacer una política limpia, conectada con las aspiraciones de la mayoría”.

En el pasado, Caicedo ya había dicho que el presidente Petro sería prisionero de políticos como “Roy Barreras y Armando Benedetti (...) esas son cuotas que mantienen sectores políticos tradicionales, de Cambio Radical y del Centro Democrático”. Y agregó: “¿El Ministerio de Educación no se le entregó a un neoliberal como Alejandro Gaviria?, ¿cómo se pretende que se defienda la educación pública cuando entregaron ese ministerio?”.