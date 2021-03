Colombia registra 5.986 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 62.394

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.353.210 casos de COVID-19, con 5.986 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 62.394, con 120 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.239.936. Se procesaron 43.650 pruebas (PCR: 21.004 y Antígenos: 22.646).

El presidente Iván Duque anunció que entre el viernes 26 de marzo y el lunes 29 de marzo, y del 31 de marzo al 5 de abril, regirá el pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%.

Igualmente, el mandatario confirmó que en estos territorios habrá toque de queda nocturno, con algunas excepciones, desde las 10 p.m., hasta las 5 a.m.



Y en el caso de los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 50%, el toque de queda será desde las 12 a.m., hasta las 5 a.m.

Por otro lado, los Ministerios del Interior y Salud, de cara a la Semana Santa, pidieron no cerrar las actividades de culto, pero sí evitar las tradicionales procesiones; evitar el lavatorio de pies y otras prácticas de alto riesgo de contagio, así como promover los actos religiosos a través de la virtualidad.

