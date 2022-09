Comandante de Séptima División del Ejército fue condecorado por líder de la Cienciología

Luego de que el ministro de Defensa anunciara que no va más el convenio con la Fundación “Jóvenes por los Derechos Humanos de Colombia”, filial de Youth for Human Rights International, fundada y financiada por cienciólogos, se conoció del vínculo entre líderes de esta Iglesia y un general del Ejército recientemente condecorado por ellos en Nueva York.

Se trata del comandante de la Séptima División del Ejército, Alberto Sepúlveda Riaño, quien participó en julio de este año de la Decimoquinta Cumbre Internacional de Derechos Humanos, evento patrocinado desde su creación por esta Iglesia, que se realiza en el Cuartel General de la ONU en Nueva York.

El general Alberto Sepúlveda estuvo en la mesa principal de este evento e incluso tuvo una conferencia en la que aseguró que Sandra Poveda, ciencióloga y directora de la ONG a la cual le terminaron el convenio en Colombia, es el “ángel de la guarda” del Ejército en materia de derechos humanos.



“Quiero confesarles que con la doctora Sandra Poveda aquí presente, que es nuestro ángel de la guarda en Colombia en estos temas de derechos humanos materia de derechos humanos en el Ejército Nacional (…) Tenemos una serie de documentos, directivas, pistas para que nuestros soldados aprendan haciendo lo que son los derechos humanos (...) y ha sido de la mano de “partners” como Jóvenes para los Derechos Humanos que hemos logrado crecer en este tema profundamente. Pues ven ustedes allí algunas de las capacitaciones a nuestros soldados. Esas capacitaciones las hemos hecho con miles de soldados, oficiales y suboficiales en nuestras selvas”, afirmó el general Sepúlveda.

Los elogios de los líderes de la Cienciología hacia el general Sepúlveda no quedaron allí, Fabio Amicarelli, director de programas humanitarios de la Iglesia de la Cienciología, felicitó al general Alberto Sepúlveda por el éxito que han tenido Ejército y Cienciología, trabajando juntos.



“En tu discurso, general Sepúlveda, hablas de muchas cosas. No sé exactamente cuál elegir pero no puedo estar más de acuerdo con tu declaración: el foco debe estar en las fuerzas de seguridad, Policía y Ejército, a través de agencias gubernamentales. Este es el objetivo correcto que está probándose en Colombia. Estoy muy atento al trabajo que están haciendo en Colombia, señor, y estoy muy contento con su éxito y tengo que decir que, nuestros éxitos, es porque estamos trabajando en conjunto con Colombia. Usted merece mi admiración y apoyo y lo veo como el líder de su país para crear la sociedad que han soñado, basada en los derechos humanos”, declaró Amicarelli.

El general, además de aparecer en fotos con la ciencióloga y directora de la ONG, Mary Shuttleworth, también se fotografió con los hermanos cienciólogos, Sandra y Felipe Poveda, directivos en Colombia de esta fundación de jóvenes asociados a la Cienciología.

¿Qué dijo el general Sepúlveda?

La W contactó al comandante de la Séptima División, quien ha sido cercano a la Escuela de Derechos Humanos del Ejército. Dijo que viajó a Nueva York a las Naciones Unidas, no a un evento relacionado con la Cienciología. Dijo que él es católico y que no tiene nada que ver con esta organización. No obstante reconoció que desde hace años trabaja de la mano de Jóvenes por los Derechos Humanos de Colombia.