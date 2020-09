¿Cómo se puede reconciliar a la ciudadanía con la Policía? Aquí algunas alternativas

Luego de algunos días de protestas en Bogotá en contra de las agresiones por parte de la Policía, ha surgido la pregunta sobre cómo reconciliar a la ciudadanía con las autoridades. Por eso, en Sigue La W, hablamos con varias voces que han estado involucradas con el tema de la paz.

El comisionado para la paz, Migue Ceballos, fue claro en que la Policía sigue cuidando a los colombianos: " los vecinos protegen los CAI (...), los policías no han dejado de estar en las calles", y enfatizó que "la reconciliación va acompañada de justicia y hay que construirla". El funcionario señaló que el uso de armas está permitido, pero bajo órdenes de superiores, por lo que las investigaciones esclarecerán lo ocurrido.

En relación con lo que pasó durante el evento de reconciliación, en el que el presidente no asistió y hubo polémica por 'la silla vacía', Ceballos argumentó que el Distrito sabía que el mandatario nacional no iría: "me sentí muy mal porque le dije al doctor Luis Ernesto Gómez que el presidente no iría, estaríamos nosotros y cuando llegamos había una silla grande al lado de la alcaldesa, me senté en ella porque estaba en representación de él junto con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez (...), la sorpresa fue grande cuando veo más tarde el video de la silla y el nombre del presidente".

Aunque resaltó que se pidió perdón a las víctimas desde el Gobierno y la administración distrital, reconoció que hubo maltrato a los policías: "todos son ciudadanos (...), y debemos tener mucho cuidado de no estigmatizar a la Policía en decir que todos son malos, eso generaría más caos y desorden", por lo que su propuesta es iniciar desde el respeto y el perdón.

Puede leer en La W:

Por otro lado, el senador Jorge Robledo dijo que el deterioro entre la Policía y la ciudadanía "es inmenso y si se quiere mejorar su imagen hay que cambiar varias cosas". Apuntó a que nadie debió ser herido a bala durante las protestas y eso es evidencia que "hubo un exceso de fuerza intencional" que, para el senador, es una señal de "graves fallas" en la institución.

También expresó que, en el análisis de la situación de la Policía, deben ser tenidos en cuenta temas de trato de sus superiores, armas que les permiten y los permisos que obtienen, así que la reconciliación empezaría por su reforma, que "es necesaria".

A su vez, el padre Leonel Narváez, de la Fundación para la Reconciliación y quien estuvo en los diálogos de paz, apuntó a que "tenemos el instinto de responder violencia con violencia" y que se debe trabajar en responder con la no violencia. Para él, desde hace tiempo se "cultiva la economía política del odio para ganar votos" y que eso debe terminar para construir un mejor país y evitar hechos desafortunados que lamentar.

Su propuesta es que la Policía debe regresar a su misión de ser civilizadores dentro de los barrios, "volver a ser quienes cuidan a las personas".

Así pues, son algunas maneras de llegar a sanar las relaciones entre la Policía y la ciudadanía. Por lo que la iniciativa también va dirigida a la sociedad sobre qué proponen.