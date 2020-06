Congresistas independientes y de oposición rindieron informe sobre decretos de emergencia

Más de 30 congresistas independientes y de oposición presentaron su informe sobre los 75 decretos presentados por el Gobierno, en el marco de la emergencia económica por la crisis del coronavirus.

Los parlamentarios aseguraron que "la inmensa mayoría de las medidas fueron orientadas hacia sectores económicos y no precisamente hacia los más vulnerables, sino hacia los intermediarios financieros tanto así que 48 decretos legislativos se refieren a materias económicas y solo uno, el Decreto Legislativo 538 de 2020, se refiere específicamente a la prestación de los servicios de salud".

Los parlamentarios añadieron que de los $43 billones que se han invertido en la emergencia "no llegó un solo peso de emergencia a los hospitales de Colombia, no se logró la formalización de los trabajadores de la salud, que siguen trabajando tercerizados, a través de OPSs o a destajo, no se garantizaron recursos suficientes para la bioseguridad de los ciudadanos en las calles, no se destinó un solo peso para la construcción de hospitales de campaña y tampoco se garantizó giros directos a las entidades territoriales".

Los parlamentarios también cuestionaron el alcance del programa Ingreso Solidario y a la distribución de mercados por parte del Mininterio del Interior y de la Unidad para la Gestión del Riesgo.