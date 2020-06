Sociedades científicas denuncian que el Gobierno Nacional les incumplió Los profesionales aseguran que no les han pagado el incentivo económico, no les han entregado equipos de bioseguridad y las pruebas no se las hacen con frecuencia.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denuncia los incumplimientos a los acuerdos realizados por el Gobierno, entre ellos la entrega de equipos de bioseguridad. Foto: Getty Images