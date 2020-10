Continúan las denuncias por estafas en proyectos de vivienda en varias partes del país

Con las denuncias hechas por varias personas en Sigue La W sobre el incumplimiento en sus proyectos de vivienda en Armenia y Pereira, se conocieron otras situaciones semejantes en Armenia y Bucaramanga.

Esta vez se trata del proyecto Oviedo de la Constructora Geo Casamaestra. Andrés Belllo, uno de los afectados, comentó que la situación es grave porque debe pagar las cuotas del apartamento y, además, arriendo en otra parte; ya que la obra tiene daños en su estructura como grietas y filtraciones al interior de los apartamentos.

En ese mismo sentido, Jonathan Vanegas, otro de los denunciantes, expresó que ha encontrado otras inconsistencias, esto porque les dijeron que la cuota inicial debía ser consignada en una cuenta que no era de la fiduciaria. Después a otra y al final no se sabe de esos dineros. Asimismo, dijo no se exigió una póliza en caso que nadie responda.

Por otro lado, en Bucaramanga hay inconvenientes con el proyecto de la Constructora Prestigio S.A., pues este nunca se realizó, la empresa entró en quiebra y hasta ahora no se ha hecho la devolución del dinero a las personas afectadas.

William Cordero denunció en Sigue La W que son más de cien familias afectadas y que todo comenzó en 2016 cuando firmaron una promesa, pero el sueño de tener una casa no se cumplió, por lo que se adelanta un proceso en la Superintendencia de Industria y Comercio. Otra de las personas afectadas, Silvia Toscano, relató que el dolor es inmenso porque la ilusión de su casa propia se acabó cuando no hubo entrega, la cual, se supone, era para el 2019.

Atendiento el llamado, el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, aseguró que los compradores deben tener aspectos en cuenta como verificar que la empresa tenga reconocimiento en el mercado y que al momento de la entrega de dineros sean a la fiducia.

Para el funcionario, hay que fortalecer los mecanismos fiduciarios y señaló que se realizará un acompañamiento con las autoridades en torno a los casos conocidos.