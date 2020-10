Contraloría declaró responsable fiscal al exalcalde de Chimichagua por obras inconclusas

La Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.272 millones contra el exalcalde del municipio de Chimichagua (Cesar), Rigoberto Pérez Cano, por unas obras inconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final, en los corregimientos de El Guamo y La Vega.

El ente de control realizó una visita técnica al municipio y encontró que las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapas en concreto. Además, se desconoce el estado actual de la tubería instalada.

Existen indicios, resalta la Contraloría, de la existencia de daño al patrimonio del Estado en la ejecución del Contrato No. 038 de 2010, por el valor del anticipo pagado al contratista de $980.736.236, que indexado a la fecha es de más de $1.272 millones. Esto en razón a que las obras ejecutadas están inconclusas, no prestan servicio y no están cumpliendo los fines esenciales del Estado.