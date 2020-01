Corte establece que capturas ilegales no pueden determinar privación de la libertad La mera detención ilegal, o conducción e inclusión posterior en libros de minuta policial, no constituyen captura. Agregó que, de no ser así, se vulnera el derecho a la libertad.

La Sala Plena de Corte Constitucional aclaró los criterios para ordenar detenciones preventivas de los ciudadanos. Foto: Colprensa