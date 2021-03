Critican a Procuraduría por pedir que JEP revoque aceptación del exsenador Álvaro García

Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, asesinado por orden del exgobernador Salvador Arana, criticó duramente la decisión de la Procuraduría de pedir que en segunda instancia la Jurisdicción Especial de Paz revoque la aceptación que dio al exsenador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo.

De acuerdo con Díaz, les sorprende que el ministerio público se oponga a la admisión de García cuando ha ofrecido verdad sobre funcionarios de diferentes niveles relacionados con el paramilitarismo en Sucre, mientras que en el caso de otro parapolítico procesado (el exgobernador de ese departamento Salvador Arana) quien ofrecía una verdad menos clara, no se opusieron.

"No entiende uno como la Procuraduría viene ahora a decir que no está de acuerdo y oponerse a que se conozca esa verdad, no lo entiendo. No se entiende cuando en el caso de Salvador Arana no se pronunció de ninguna manera. Si ellos son ministerio público deben estar del lado de las víctimas como tal. Entonces lo vemos es como que ellos están en contra nuestra porque este señor quiere hablar y decir la verdad", expresó Díaz.

Según la víctima, la verdad de García debe conocerse y más cuando incluso ha expresado su deseo de contar lo ocurrido en los pactos entre políticos y paramilitares en Ralito y Chibolo.

La petición de la Procuraduría argumentó ante la JEP que García fue condenado como miembro activo del paramilitarismo, mas no como un tercero involucrado en el conflicto.