¿Cuál es el futuro de 'El Espectador'?

El Espectador empezará a ser semanario desde el próximo primer de agosto. Sigue La W analiza la importancia del periodismo investigativo y cómo esta conversión le afectará al periódico más antiguo de Colombia.

El director del periódico, Fidel Cano, y varios periodistas que trabajan allí hablaron en Sigue La W sobre la decisión de volverse semanario.

"Estamos convencidos de que nuestro contenido es bastante valioso y la gente está dispuesta a pagar por él" dijo inicialmente Cano.

También destacó que "hay señales claras sobre la dirección de los medios de comunicación y la pandemia nos obliga a tomar estas decisiones de forma más acelerada".

"Nuestro gran reto es poder encontrar en la sociedad a gente que valore el trabajo de los periodistas" puntualizó.

Por su parte, María Paula Baena, presentadora de La Pulla mencionó que "nuestras rutinas son distintas a las del impreso (...) creo que estamos un poco a salvo en medio de esta crisis".

Finalmente, respecto a las preocupaciones de que el medio reduzca su presencia impresa aseguró que "me preocupa porque soy una romántica y fui parte del periódico, pero las discusiones de hoy no están dadas en el impreso. Las audiencias están cambiando y se están mudando a la virtualidad. Yo no veo que este sea el fin de El Espectador".

De otro lado, Mariángela Urbina, co-creadora de Las Igualadas, dijo que "no me imagino a las igualadas sin la existencia de "El Espectador"".

Urbina, señaló que además de la credibilidad, la cercanía es un factor que influye mucho en el éxito que tienen las plataformas digitales. "Ese nivel de cercanía lo celebra mucho la audiencia".