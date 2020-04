Cuando al Pibe lo llaman a jugar, él va: Daniel Samper Pizano sobre 'Los Danieles'

A partir del próximo domingo 3 de abril, la pluma del periodista, escritor y guionista Daniel Samper Ospina se suma al espacio de opinión independiente 'Los Danieles', de los periodistas Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina en el portal https://losdanieles.com/.

En entrevista con La W, Samper Ospina habló sobre su regreso al periodismo de opinión tras seis años de ausencia y contó a este medio que él es como el 'Pibe' Valderrama, que aunque está retirado, "si lo invitan a jugar, él va, pero solo cuando él quiera".

"Me llamó mi hijo y, como en El Padrino, hizo una propuesta que no pude rechazar y era como venir a jugar con ellos como amigo. Yo a estas cosas me les mido y los apoyo (...) quiero demostrar que los seis millones de colombianos que estamos archivados tenemos mucho que decir y que hacer", contó sobre su vinculación a Los Danieles.

Respecto a la frecuencia de publicación de su espacio, Samper Pizano respondió: "Quiero llegar y jugar todo lo que pueda, pero si en algún momento no sale la columna, no pasa nada".

Además, reveló que no aspira a tener cuentas en redes sociales y se refirió a las nuevas apuestas digitales de los espacios de opinión: "Me aburren muchísimo los youtubers, pero el hecho de que Daniel entendiera que es un instrumento muy valioso para su labor me pareció una salida interesante".

Samper Pizano, caracterizado por su agudo sentido del humor y crítica social en su trabajo periodístico, ha sido investigador para el diario El Tiempo, autor de la columna Cambalache y colaborador en publicaciones como Semana, El Malpensante y Gatopardo. También se destacó por su sección Postre de Notas, en la revista Carrusel.

Su primera columna en este espacio, titulada 'La importancia de llamarse Daniel', se publicará el próximo domingo 3 de mayo.