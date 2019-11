¿Debe reinventarse el Reinado Nacional de Belleza?

¿Murió o no el Reinado? ¿Reivindica a la mujer más allá de la belleza física o mantiene estereotipos de machismo? Sobre este tema debatieron en La W Gabriela Tafur señorita Colombia, Catalina Ruiz Navarro y Diego Acero.

En primer lugar, Ruiz dijo que “el problema está en nosotros y en cómo vemos el Reinado, no en las reinas ni en las personas que trabajan en él”.

Sobre si el certamen fomenta la misoginia, Acero “el que es misógino, lo es en cualquier ámbito (...) estoy de acuerdo en que la gente se dedica a sacar lo malo de la mujer, aunque sí deberíamos tener una visión más amplia del Reinado”.

“Encasillan el Reinado con la misoginia, pero lo cierto es que esta se encuentra en todo lado” añadió.

Por su parte, Gabriela Tafur, manifestó que “el problema no es el Reinado Nacional de la Belleza (...) en últimas, utilizamos la belleza con un propósito especial”.

De otro lado, la periodista Johana Fuentes expresó que “el Reinado se tiene que reinventar. Se establecen las medidas de la mujer como si fuera una mercancía, pero no tenemos por qué estar midiendo o encasillando a las mujeres: La gente no sabía que este lunes se elige la señorita Colombia, porque no lo están viendo”.

Debatieron también sobre el hecho de que durante el concurso se le exija a las mujeres cierto tipo de medidas, lo que, de acuerdo con Ruiz, “puede ser un thriller para quienes transtornos alimenticios”. Por su parte, Tafur aclaró que “en mi experiencia personal, no he sentido que me digan cómo debo verme o cómo debo actuar, siempre he sido sincera con mis aspiraciones (...) es mentira que no haya espacio para la diversidad”, mientras que Acero afirmó que estos estándares y exigencias ya no se aplican”.

“El año pasado, en mi caso, no hubo calificación (del cuerpo) (...) ahora las medidas se toman solo para confeccionar el vestuario” añadió Tafur.

Concluyendo Catalina dijo que “no es una crítica a las reinas porque su rol exige mucho trabajo (...) yo nunca participaría en un concurso porque no se me dan esos estándares de medidas y obediencia que se requieren”.

Finalmente, Fuentes afirmó que “debería primar más la entrega que la medida y el estándar (en el concurso), para decir que son mujeres inteligentes, profesionales y capaces de hacer cualquier cosa”.